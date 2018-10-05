У Вінниці пройшов парад усміхнених людей

Більше тисячі вінничан взяли участь у цьогорічному Smile-параді, який традиційно проводять у місті з нагоди відзначення Всесвітнього дня посмішки. Найактивнішими учасниками карнавальної ходи стали вихованці творчих колективів та студій, старшокласники й студенти. Молоді люди пройшли центром міста – від площі Василя Стуса до майдану Незалежності. Дорогою вони кричали речівки, заряджали перехожих гарним настроєм, вітали з Днем посмішки, а ще – багато фотографувалися і обіймалися.

«Парад усміхнених людей це складова фестивалю SmileFest, який щороку відбувається у нашому місті. Адже Вінниця позиціонується як місто доброзичливих людей – «Smile сіty». І саме з метою утвердження в свідомості вінничан та усієї України ідеї «Вінниця – місто усміхнених людей», представники різних громадських організацій запровадили у місті Smile рух. Гаслом нашого фестивалю посмішки та гумору є «Зроби добре справу – подаруй посмішку іншому». Цим сьогодні і займаються усі його учасники», – каже співорганізатор фестивалю Христина Коваленко.

Справжнє smile-дійство розгорнулося вже на Майдані Незалежності. Його господарями були активісти з різних громадських організацій, які презентували безліч локацій для творчості, навчання та релаксу. Вінничани мали можливість скуштувати смаколики у «смішній кухні», перевірити свою швидкість у спортивних Smile змаганнях, взяти участь у дослідженнях хімічно-гумористичної лабораторії та позмагатися у конкурсах за цукерку.

Окрім цього, організатори ініціювали суто дитячий захід «Зайчики та чупакабри». А надвечір – запропонували вінничанам долучитися до свята іронічної поезії, послухати і поговорити з талановитими українськими письменників. Серед них брати Капранові, Дмитро Мамчур, Сергій Татчин, Сергій Панатюк та Віктор Байрак. Щоправда, про бажання потрапити на зустріч слід було попередньо попередити організаторів.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця, фото автора