У Вінниці запрацював муніципальний велопрокат

Відсьогодні вінничани та гості міста можуть скористатися муніципальним велопрокатом. Для цього у місті облаштували 15 станцій, а це 150 паркувальних стійок для 120 велосипедів. Для того, щоб скористатися послугою, потрібно скачати на мобільний телефон додаток Nextbike або зареєструватися на офіційному сайті компанії. Вартість користування велотранспортом буде залежати від терміну: перша і друга години поїздки коштуватимуть 20 гривень, третя і більше – від 50 гривень. Також існує можливість оформити місячний абонемент. Його вартість складатиме 250 гривень.

"Встановлення велопрокату це продовження реалізації проекту з розвитку вело нфраструктури, який реалізується Вінницькою міськрадою та Швейцарським бюро співробітництва. Фактично це найголовніший його компонент, який ми впровадили ще з 2017 року. Зараз він на завершальному етапі, – розповідає керівник розвитку велоінфраструктури у Вінниці Андрій Сорокін. – Ми розглядали найважливіші транспортні вузли, наявність інфраструктури, щоб користувачам було безпечно і комфортно користуватися велосипедами. В подальшому будемо розвивати й інші мікрорайони".

Як писав "День", станції велопрокату на балансі Вінницької транспортної компанії. Після вивчення попиту мережу прокату велосипедів розширять: новими станціями, паркувальними стійками і велосипедами. Щодо вартості послуги, то вона формуватиметься на базі місячних і сезонних абонементів та буде зіставною з іншими видами міського транспорту.

Вінниця стала другим містом в Україні, де запрацює система спільного використання велосипедів Nextbike. Наразі цей сервіс успішно працює вже у 100 містах 23 країн – на 4 континентах. Серед них: Німеччина, Австрія, Болгарія, Хорватія, Кіпр, Дубаї (ОАЕ), Угорщина, Латвія, Нова Зеландія, Польща, Швейцарія, Туреччина, Велика Британія, Сполучені Штати, Саудівська Аравія та Україна.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця, фото надано Вінницькою міською радою