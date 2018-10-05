Україна вимагатиме $12 млрд компенсації при реалізації Nord Stream 2

Якщо проект газопроводу "Північний потік - 2" через Балтику буде реалізований, то Україна буде домагатися компенсації 12 млрд доларів у Міжнародному арбітражі.

Таку заяву зробив комерційний директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко в ефірі "П'ятого каналу".

"Якщо проект газопроводу дійсно буде реалізований, то Київ зажадає стягнення з Росії збитків, які він понесе за простій своєї газотранспортної системи; відповідний позов компанія вже подала у Міжнародний арбітраж", - сказав менеджер Нафтогазу.

Він зазначив, що європейські правила ціноутворення дозволяють відобразити ефект від простою української інфраструктури.

Нагадаємо, раніше МЗС заявив, що Nord Stream 2 загрожує безпеці не тільки України, а й Європи.