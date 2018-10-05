Україна запросила у РФ офіційні дані про голодування Сенцова

Україна запросила у Росії офіційні дані про стан здоров'я українського політв'язня Олега Сенцова. Про це на своїй сторінці в Facebook написала віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко.

"МЗС України, Уповноважений з прав людини вимагають від РФ негайно надати офіційну інформацію про стан здоров'я громадянина України Олега Сенцова. Також ми чекаємо інформації від його адвоката, який єдиний має можливість хоча б зрідка бачити Олега, і з яким у МЗС України підписано офіційну угоду про надання правової допомоги політв'язню Сенцову", – наголосила Геращенко.

У той же час журналіст Антон Наумлюк повідомив, що підтвердження того, що Сенцов припинив голодування немає.

"Начальник колонії в Лабитнангі нічого про це не знає, адвокат Дмитро Дінзе наразі у Сенцова", – написав Наумлюк Facebook.

Раніше російські ЗМІ з посиланням на заступника директора Федеральної служби виконання покарань РФ (ФСВП) Валерія Максименка повідомляли, що Олег Сенцов припинив голодування. Повідомлялося, що дієтологи Москви розробили для нього спеціальну дієту для виводу його з голодування.

Нагадаємо, Олег Сенцов оголосив голодування 14 травня 2018 року. Основна вимога - відпустити на волю українців, які стали політв'язнями Кремля.

Про критичний стан здоров'я українця заявили в ООН, висловивши стурбованість. За прогнозами лікарів, четверта криза, яка характеризується відмовою органів, може початися в будь-який момент. Сенцов через погіршення стану здоров'я написав заповіт на свою творчість.

Уповноважений РФ з прав людини Тетяна Москалькова назвала стан незаконно засудженого українського режисера Олега Сенцова "стабільним" і заявила, що йому "скорегували програму лікування".