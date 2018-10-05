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Вацлав Гавел, чеський політик та громадський діяч, дисидент, критик комуністичного режиму, драматург та есеїст

Українці зможуть їздити до Грузії за ID-паспортами

5 жовтня, 2018 - 16:56
Фото Артема СЛІПАЧУКА, «День»

Україна і Грузія підписали угоду про взаємне скасування візових вимог, яка дозволяє подорожувати закордон за внутрішніми ID-паспортами.

Документ 5 жовтня підписали глави урядів Володимир Гройсман та Мамука Бахтадзе у Кишиневі, повідомляє прес-служба уряду.

"Наші громадяни зможуть подорожувати до Грузії за ID-паспортами України", - написав прем’єр-міністр України у Facebook.

Відповідно до угоди, громадяни України і Грузії можуть перебувати на території держави іншої сторони без віз протягом 90 днів (щороку) на підставі внутрішніх паспортів у формі картки (ID), яка містить безконтактний електронний носій.

До цього між країнами діяла угода про безвізові поїздки від 31 березня 1999 року.

Джерело: День

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