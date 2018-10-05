Україну та Румунію може з'єднати міст через Дунай

Український та румунський береги Дунаю хочуть з'єднати автомобільним мостом, який стане частиною європейського маршруту Е87 (Одеса-Варна-Анталія).

Відповідні передпроектні пропозиції презентували президенту Петру Порошенкові та прем'єру Болгарії Бойко Борисову, передає Думська.

Презентація проходила на трасі Одеса-Рені біля розвилки на Болград.

За словами начальника Служби автомобільних доріг в Одеській області Олега Вариводи, орієнтовна вартість проекту - 243 млн євро.

Міст зведуть між українською Орловкою та румунською Ісакчею. Довжина споруди становитиме 1050 метрів (ширина річки в цьому місці - 930 метрів).

З української сторони обладнають в'їзний та виїзний термінали і спільний пункт пропуску.

"З ремонтом траси Одеса-Рені вантажопотік по ній виріс в рази, а міст збільшить його в десятки разів", - зазначив Варивода.

Порошенко на зустрічі повідомив, що якщо робити міст платним, тоді на його будівництво можна взяти кредит в Європейському банку реконструкції та розвитку.