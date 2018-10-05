Уряд Німеччини виступає категорично проти проведення "виборів у республіках" на Донбасі

Німецький уряд виступає категорично проти проведення оголошених сепаратистами виборів на окупованих територіях на сході України. Про це заявив у п'ятницю на брифінгу офіційний представник федерального уряду Штеффен Зайберт, повідомляє Укрінформ.

"Особливо ми звертаємося до підтримуваних Росією сепаратистів із закликом відмовитися від проведення анонсованих ними на 11 листопада так званих виборів так званих президентів і парламентів. Це несумісно із суверенітетом і територіальною цілісністю України", - заявив Зайберт.

Він нагадав, що згідно з Мінським домовленостями, місцеві вибори на Донбасі мають бути проведені на підставі законів України. "Все інше суперечить духу угод і не може бути визнано", - наголосив прес-секретар Меркель. Він закликав Росію вплинути на сепаратистів у цьому питанні.

Зайберт зазначив, що уряд ФРН вітає продовження напередодні Верховною Радою Закону про спеціальний статус для частин Донецької і Луганської областей і те, що рішення було проголосоване значною більшістю депутатів. Він підкреслив, що цим кроком Україна підтверджує свою прихильність зобов'язанням у рамках Мінських угод.

Німецький уряд укотре закликав всі сторони конфлікту на сході України виконати всі зобов'язання, викладені в Мінських угодах, до яких відноситься, в першу чергу, дотримання режиму припинення вогню і відведення важких озброєнь і військ від контактної лінії.