Вчені заявили, що телескоп "Hubble" вперше знайшов экзомісяць

Вчені вважають, що вперше помітили экзомісяць - природний супутник планети, що обертається навколо зірки за межами нашої Сонячної системи.

Про це повідомляє NHK World.

“Вчені спостерігали світло від зірки Кеплер-1625, яку відокремлюють від Землі 8 тисяч світлових років. Вони повідомили, що помітили спад в кількості світла приблизно через 3 з половиною години після того, як повз зірки проходила планета завбільшки з Юпітер", - йдеться в повідомленні.

У статті, опублікованій в середу в журналі Science Advances, дослідники з Колумбійського університету описують свідоцтва, що підтверджують існування місяця на орбіті екзопланети Кеплер-1625b. Ці дані були отримані за допомогою космічного телескопа "Hubble" космічного агентства США NASA.