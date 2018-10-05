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Вчені заявили, що телескоп "Hubble" вперше знайшов экзомісяць

5 жовтня, 2018 - 22:49
Фото NASA

Вчені вважають, що вперше помітили экзомісяць - природний супутник планети, що обертається навколо зірки за межами нашої Сонячної системи.

Про це повідомляє NHK World.

“Вчені спостерігали світло від зірки Кеплер-1625, яку відокремлюють від Землі 8 тисяч світлових років. Вони повідомили, що помітили спад в кількості світла приблизно через 3 з половиною години після того, як повз зірки проходила планета завбільшки з Юпітер", - йдеться в повідомленні.

У статті, опублікованій в середу в журналі Science Advances, дослідники з Колумбійського університету описують свідоцтва, що підтверджують існування місяця на орбіті екзопланети Кеплер-1625b. Ці дані були отримані за допомогою космічного телескопа "Hubble" космічного агентства США NASA.

 
    
Джерело: День
          
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