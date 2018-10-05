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Відсутність автокефалії в Україні є "церковною аномалією", - екзархи Вселенського патріархату

5 жовтня, 2018 - 10:44
Фото GOA

Екзархам Вселенського патріархату належить провести в Україні багато роботи для того, щоб підготувати остаточні кроки стосовно налагодження стосунків та об’єднання  українських православних церков.

Про це повідомив архієпископ Памфільський і Західної Єпархії Української православної церкви в США Даниїл під час зустрічі з головою Верховної ради Андрієм Парубієм, передає РБК-Україна.

Він зазначив, що вони приїхали "з особливою місією із благословенням Вселенського Патріарха Варфоломія і Священого синоду Константинопольської матері церкви".

"Благословення було для нас неочікуваним,  для молодих архієреїв. Тому що нас попросили повернутися назад до України і торкнутися важливого питання у вирішені помісності української православної церкви", - сказав архієпископ Даниїл.

За його словами, в Україні мають вирішити "церковну аномалію".

"Ми з радістю прийняли це завдання і сьогодні передаємо вам не тільки вітання від Вселенського патріарха, але, передусім, приїхали для того, щоб засвідчити патріаршу відповідь на листа-звернення Верховної ради України, президента України та народу України, які звернулись до Вселенського патріарха для вирішення церковної аномалії, котра на сьогоднішній день існує в українському суспільстві", - додав він.

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