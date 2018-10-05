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Вселенський патріарх Варфоломій може відвідати Україну, - екзарх

5 жовтня, 2018 - 17:55
Фото Reuters

Вселенський патріарх Варфоломій може відвідати Україну, коли для цього складуться обставини, заявив екзарх Константинополя, єпископ Едмонтонський Іларіон.

Про це єпископ Іларіон заявив під під час зустрічі з головою Верховної Ради Андрієм Парубієм, передає РБК-Україна.

"Ми сподіваємося на тісну співпрацю з Верховною Радою. Я думаю, що його Святість, як обставини складуться, відвідає Україну, і, також, буде присутній тут в цій Верховній Раді, яка ухвалила це історичне рішення (звернення з проханням про автокефалію - ред.) ", - сказав єпископ Іларіон.

За словами екзарха, в рамках процесу надання автокефалії вже пройшли зустрічі з представниками влади та релігійних організаці, зокрема, з представниками Всеукраїнської ради церков.

Нагадаємо, що надання Томосу Україні є законним.

Джерело: РБК-Україна

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