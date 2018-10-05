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Вацлав Гавел, чеський політик та громадський діяч, дисидент, критик комуністичного режиму, драматург та есеїст

Єфремову продовжили арешт до 3 грудня

5 жовтня, 2018 - 17:10
Фото Радіо Свобода

Старобільський районний суд Луганської області продовжив Олександру Єфремову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 3 грудня 2018 року.

Таке рішення зачитав у залі суду головуючий, а трансляція засідання здійснювалася у режимі онлайн.

“Суд ухвалив продовжити Єфремову Олександру Сергійовичу строк тримання під вартою на 60 днів — до 3 грудня 2018 року включно”, - сказав головуючий.

На попередньому засіданні народний депутат Юрій Мірошніченко зробив заяву про готовність узяти Олександра Єфремова на поруки, однак суд відмовив йому у цьому. Головуючий також зазначив, що у даній справі суспільний інтерес переважає право Єфремова на особисту свободу.

Джерело: День

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