Єфремову продовжили арешт до 3 грудня

Старобільський районний суд Луганської області продовжив Олександру Єфремову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 3 грудня 2018 року.

Таке рішення зачитав у залі суду головуючий, а трансляція засідання здійснювалася у режимі онлайн.

“Суд ухвалив продовжити Єфремову Олександру Сергійовичу строк тримання під вартою на 60 днів — до 3 грудня 2018 року включно”, - сказав головуючий.

На попередньому засіданні народний депутат Юрій Мірошніченко зробив заяву про готовність узяти Олександра Єфремова на поруки, однак суд відмовив йому у цьому. Головуючий також зазначив, що у даній справі суспільний інтерес переважає право Єфремова на особисту свободу.