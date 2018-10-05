З нагоди свого Дня народження "Фокстрот" проведе акцію

У вересні 2018 року «Фокстроту» виповнилося 24 роки. Святкуючи, торгівельна мережа підготувала акцію «До дня народження «Фокстрот» повнісінько щедрот». Акція, під час якої можна буде отримати знижки до 50% на велику кількість товарів і техніки мережі «Фокстрот. Техніка для дому», з 5 по 15 жовтня триватиме по всій країні

За умовами національної акції, мережа робить знижки до 50% на велику кількість товарів із різних категорій. Крім того, можна буде оформити комфортні кредити на термін до 24 місяців у банків - партнерів. Зокрема, на першій шпальті акційної газети, що друкується для покупців мережі «Фокстрот», можна побачити, що в цей час smart телевізор BRAVIS з діагоналлю 40’’ коштуватиме 8444 грн, пральна машина торгової марки ZANUSSI класу А++, розрахована на прання 6 кг білизни – 6399 грн, а смартфон SAMSUNG SM-J51OH Galaxy J5 усього 3499 грн.

«Аналіз ефективності програм лояльності мережі «Фокстрот» показав, що споживачів цікавлять зрозумілі і прозорі акції, які надають можливість заощадити сімейний бюджет. З упевненістю можна сказати, що акція «До дня народження «Фокстрот» повнісінько щедрот» буде привабливою серед спеціальних пропозицій 2018 року, тому, чому б не зробити великі покупки саме у цей час», - зазначив Руслан Клименко, в.о. маркетинг-директора мережі «Фокстрот».

Довідка: Компанія «Фокстрот. Техніка для дому» була заснована в 1994 році і на сьогоднішній день є одним із лідерів українського ринку з роздрібного продажу аудіо-, відео-, побутової техніки, електроніки в мережевому сегменті. Станом на жовтень 2018 року «Фокстрот» налічує 161 магазин. Компанія представлена ​​в 90 обласних і районних центрах України, загальна торгова площа об'єктів складає більше 151 тис кв. м. «Фокстрот» є абсолютним лідером в категорії магазинів побутової техніки за рівнем впізнаваності бренду, відвідування і покупок (81,2% за даними TNS Ukraine, MMI 2018/1. ЦА: Все 20-55 дох.ср. +).

За даними similarweb.com інтернет-магазин foxtrot.ua відвідують щомісяця 5,3 млн користувачів інтернету.

Кількість учасників програми лояльності «Фокс клуб» за станом на середину 2018 перевищило 7 млн чоловік.