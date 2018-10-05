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Вацлав Гавел, чеський політик та громадський діяч, дисидент, критик комуністичного режиму, драматург та есеїст

За добу ООС окупанти 20 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ, четверо бійців поранені

5 жовтня, 2018 - 08:48
Фото Reuters

Упродовж минулої доби, 4 жовтня, ситуація в районі проведення операції залишалася контрольованою Об'єднаними силами.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

"Російські окупанти 20 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. При цьому ворог 5 разів застосовував озброєння, заборонене Мінськими домовленостями. Противник вів прицільний вогонь із мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил в районі населених пунктів Кримське, Оріхове, Луганське, Травневе, Шуми, Південне, Красногорівка, Мар'їнка, Павлопіль, Гнутове, Водяне та Широкине", - йдеться у повідомленні.

По позиціях наших військ у районі Луганського окупанти здійснили два обстріли з мінометів калібру 120 мм. По оборонцях Кримського, Оріхового та Травневого ворог відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру.

В ході бойових дій троє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення.

За даними розвідки, протягом доби трьох окупантів знищено та трьох поранено.

 
    
Джерело: День
          
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