За добу ООС окупанти 20 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ, четверо бійців поранені

Упродовж минулої доби, 4 жовтня, ситуація в районі проведення операції залишалася контрольованою Об'єднаними силами.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

"Російські окупанти 20 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. При цьому ворог 5 разів застосовував озброєння, заборонене Мінськими домовленостями. Противник вів прицільний вогонь із мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил в районі населених пунктів Кримське, Оріхове, Луганське, Травневе, Шуми, Південне, Красногорівка, Мар'їнка, Павлопіль, Гнутове, Водяне та Широкине", - йдеться у повідомленні.

По позиціях наших військ у районі Луганського окупанти здійснили два обстріли з мінометів калібру 120 мм. По оборонцях Кримського, Оріхового та Травневого ворог відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру.

В ході бойових дій троє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення.

За даними розвідки, протягом доби трьох окупантів знищено та трьох поранено.