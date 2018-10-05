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Жіноча збірна України виборола "срібло" на Всесвітній шаховій Олімпіаді

5 жовтня, 2018 - 17:29
Фото: Шахи в Україні

Жіноча збірна України здобула срібні медалі Всесвітньої шахової Олімпіади, яка відбувається в Грузії.

Про це передає сайт змагань.

У заключному турі Всесвітньої шахової олімпіади, яка відбувається у Батумі, жіноча збірна України перемогла команду США – 3:1.

Анна Музичук, Марія Музичук та Наталія Жукова виграли партії за своїми дошками. Анна Ушеніна поступилася.

Для того, аби стати недосяжними для конкуренток, українкам було необхідно, щоб у заключному турі свій матч програла команда Китаю.

Проте вона у підсумку зіграла нічию з росіянками – 2:2, та здобула золоті нагороди. Україна отримала срібло.

Джерело: День

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