Журналісти Bellingcat заявили, що встановили справжню особу "Петрова"

Сайт журналістських розслідувань Bellingcat встановив справжню особу одного з підозрюваних у нападі на колишнього російського шпигуна Сергєя Скрипаля.

Про це у своєму Twitter повідомив дослідник Bellingсat з питань Східної Європи та Євразії Арік Толер.

За його словами, відповідна інформація буде оприлюднена наступного вівторка, 9 жовтня.

We (@bellingcat) have figured out the real identity of Aleksandr Petrov, the second "Skripal" poisoner, who worked alongside Anatoliy Chepiga ("Ruslan Boshirov"). We'll announce his identity on Tuesday of next week.

— Aric Toler (@AricToler) October 5, 2018