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Вацлав Гавел, чеський політик та громадський діяч, дисидент, критик комуністичного режиму, драматург та есеїст

Журналісти Bellingcat заявили, що встановили справжню особу "Петрова"

5 жовтня, 2018 - 20:06
Фото з відкритих джерел

Сайт журналістських розслідувань Bellingcat встановив справжню особу одного з підозрюваних у нападі на колишнього російського шпигуна Сергєя Скрипаля.

Про це у своєму Twitter повідомив дослідник Bellingсat з питань Східної Європи та Євразії Арік Толер.

За його словами, відповідна інформація буде оприлюднена наступного вівторка, 9 жовтня.

Джерело: День

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