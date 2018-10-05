Журналісти Bellingcat заявили, що встановили справжню особу "Петрова"

Сайт журналістських розслідувань Bellingcat встановив справжню особу одного з підозрюваних у нападі на колишнього російського шпигуна Сергєя Скрипаля.

Про це у своєму Twitter повідомив дослідник Bellingсat з питань Східної Європи та Євразії Арік Толер.

За його словами, відповідна інформація буде оприлюднена наступного вівторка, 9 жовтня.