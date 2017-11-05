Митець потрібен своєму народові та й усьому світові тільки тоді, коли його творчість зливається з криком його нації.
Василь Стус, український поет, перекладач, прозаїк, літературознавець, правозахисник

Бельгія закликала світ уважно стежити за процесом над лідером Каталонії

5 листопада, 2017 - 19:02
Фото Reuters

Міжнародне співтовариство має уважно стежити за Іспанією, щоб переконатись, що відсторонений від влади лідер Каталонії отримає у Мадриді справедливий судовий розгляд.

Про це у коментарі мережі VTM заявив віце-перм’єр Бельгії та глава МВС Жан Жамбон, повідомляє Європейська правда з посиланням на Associated Press.

"Я просто запитую себе, як держава-член ЄС могла зайти так далеко, і я запитую себе, де позиція Європи, яку вона повинна мати стосовно цього питання", - зазначив Жамбон.

Бельгійський чиновник відзначив, що "є, звичайно, іспанське законодавство, але є також міжнародне право, є Європейська конвенція з прав людини, і такі речі мають перевагу над законодавством держави-члена ЄС".

"Тому, я думаю, міжнародна спільнота повинна пильно стежити", - додав бельгійський урядовець.

Нагадаємо, що суд Брюсселя обирає запобіжний захід Пучдемону.

Джерело: Європейська правда
Новини партнерів
Loading...