Бельгія закликала світ уважно стежити за процесом над лідером Каталонії

Міжнародне співтовариство має уважно стежити за Іспанією, щоб переконатись, що відсторонений від влади лідер Каталонії отримає у Мадриді справедливий судовий розгляд.

Про це у коментарі мережі VTM заявив віце-перм’єр Бельгії та глава МВС Жан Жамбон, повідомляє Європейська правда з посиланням на Associated Press.

"Я просто запитую себе, як держава-член ЄС могла зайти так далеко, і я запитую себе, де позиція Європи, яку вона повинна мати стосовно цього питання", - зазначив Жамбон.

Бельгійський чиновник відзначив, що "є, звичайно, іспанське законодавство, але є також міжнародне право, є Європейська конвенція з прав людини, і такі речі мають перевагу над законодавством держави-члена ЄС".

"Тому, я думаю, міжнародна спільнота повинна пильно стежити", - додав бельгійський урядовець.

Нагадаємо, що суд Брюсселя обирає запобіжний захід Пучдемону.