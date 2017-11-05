Бельгійські винищувачі проведуть тренувальні польоти над Естонією

Наступного тижня у робочі дні винищувачі ВПС Бельгії F-16 знову будуть здійснювати тренувальні польоти на низькій висоті в повітряному просторі Естонії.

Про це в неділю, 5 листопада, повідомила прес-служба генштабу Сил оборони Естонії, інформує Європейська правда з посиланням на ERR.

Польоти пройдуть на висоті не менше 152 метрів, переважно далеко від населених пунктів.

За запевненням військових, польоти літальних апаратів не суперечать законам Естонії і узгоджені з Департаментом авіації.

ВПС Бельгії охороняють небо над країнами Балтії з 5 вересня. Вони базуються на базі в Емарі.