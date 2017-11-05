Митець потрібен своєму народові та й усьому світові тільки тоді, коли його творчість зливається з криком його нації.
Василь Стус, український поет, перекладач, прозаїк, літературознавець, правозахисник

Бойовики обстріляли Авдіївку та Опитне з "Градів"

5 листопада, 2017 - 21:24
Фото rustelegraph.ru

У неділю бойовики випустили майже 250 реактивних снарядів зі системи залпового вогню "Град" по Авдіївці та Опитному у Донецькій області.

Про це повідомив прес-центр АТО у Facebook.

"Під удар з "Градів" практично одночасно потрапили населені пункти Авдіївка та Опитне. По Авдіївці російськими найманцями було випущено 137, а по Опитному – 110 реактивних снарядів", - наголошується у повідомленні.

Водночас у повідомленні немає інформації про руйнування чи жертви у результаті обстрілів.

"Цинічно порушуючи Мінські домовленості, незаконні збройні формування окремих районів Донецької області в черговий раз ставлять під загрозу життя мирних жителів", - зазначили у прес-центрі.

Джерело: День
Новини партнерів
Loading...