Через протести в РФ вже затримано понад 400 людей

В Росії за станом на 18:00 (за московським часом) відомо про 412 затриманих на акціях "05.11.17" в Краснодарі, Красноярську, Пермі, Ростові-на-Дону, Саратові, Москві і Санкт-Петербурзі.

Про це повідомляє "112 Україна" з посиланням на "ОВС-Інфо".

"У Москві затримали 376, в Петербурзі — 13, у Ростові-на-Дону у відділенні перебувають 13 осіб, в Краснодарі — 10, троє в Красноярську і два в Пермі", – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося про 310 затриманих, серед яких були і неповнолітні.

У неділю, 5 листопада, в Росії проходять масові затримання активістів, в Санкт-Петербурзі заявляють про запровадження контртерористичної операції. У Москві основні затримання відбуваються на Манежній площі, де раніше було кілька масштабних протестних акцій.

Раніше лідер визнаного екстремістським і забороненого в Росії руху "Артпідготовка" В'ячеслав Мальцев не раз говорив, що 5 листопада 2017 року в Росії відбудеться революція. У групах прихильників Мальцева в соціальних мережах поширювалася інформація про акції, заплановані на 12:00 сьогоднішнього дня.