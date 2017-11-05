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Василь Стус, український поет, перекладач, прозаїк, літературознавець, правозахисник

Цього року Польща може дати близько 900 тисяч робочих віз українцям

5 листопада, 2017 - 14:34

Польські консульські установи в Україні цього року можуть видати рекордну кількість робочих віз - близько 900 тисяч. Про це перебуваючи з візитом у Львові заявив глава МЗС Польщі Вітольд Ващиковський, інформує РАР.

"Минулий рік був рекордним - 1 млн 127 тисяч виданих віз, з яких 650 тисяч - з правом на працю. Цей рік буде схожим. Щодо віз з правом на працю, то їх буде близько 900 тисяч",- заявив Ващиковський.

Як інформувало агентство, з червня цього року українці можуть їздити до країн ЄС у короткострокові туристичні поїздки по біометричних паспортах без віз.

Водночас, щоб працевлаштуватися у Польщі, українці повинні мати робочі візи.

Нагадаємо, також Ващиковський висловив задоволення з приводу того, що в Україні немає антипольських настроїв.

Джерело: Укрінформ
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