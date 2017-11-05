Митець потрібен своєму народові та й усьому світові тільки тоді, коли його творчість зливається з криком його нації.
Василь Стус, український поет, перекладач, прозаїк, літературознавець, правозахисник

ІД підірвали машину в сирійському таборі для біженців, є загиблі

5 листопада, 2017 - 11:16

Бойовики терористичної організації Ісламська держава підірвали машину в таборі для біженців в сирійському Дейр-ез-Зорі. Про це повідомляє місцеве інформаційне агентство Sana.

За даними ЗМІ, в результаті вибуху є жертви, десятки людей постраждали. Відзначається, що серед жертв теракту багато жінок і дітей.

Повідомляється, що бомбу привів у дію смертник.

Нагадаємо, авіація Сполучених Штатів у п'ятницю завдала перший авіаудар по позиціях "Ісламської держави" в Сомалі.

Джерело: Еспресо
Новини партнерів
Loading...