ІД підірвали машину в сирійському таборі для біженців, є загиблі

Бойовики терористичної організації Ісламська держава підірвали машину в таборі для біженців в сирійському Дейр-ез-Зорі. Про це повідомляє місцеве інформаційне агентство Sana.

За даними ЗМІ, в результаті вибуху є жертви, десятки людей постраждали. Відзначається, що серед жертв теракту багато жінок і дітей.

Повідомляється, що бомбу привів у дію смертник.

Нагадаємо, авіація Сполучених Штатів у п'ятницю завдала перший авіаудар по позиціях "Ісламської держави" в Сомалі.