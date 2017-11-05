Манафорт запропонував заставу за скасування домашнього арешту у сумі понад $12 млн

Колишній політтехнолог Партії регіонів і екс-глава передвиборної кампанії Дональда Трампа Пол Манафорт запропонував заставу понад 12 мільйонів доларів у вигляді нерухомості та страховки, щоб уникнути продовження домашнього арешту. Про це пише Reuters.

Манафорт запропонував обмежити свої пересування Нью-Йорком, Вашингтоном і Флоридою, а також заставу у вигляді страхування життя на суму близько 4,5 млн. дол. і близько 8 млн. дол. в об'єктах нерухомості, в тому числі майно на П'ятій авеню в Нью-Йорку, яке, за даними деяких ЗМІ, є квартирою в Трамп-Тауері.

Манафорт і його помічник Рік Гейтс знаходяться під домашнім арештом під заставу в розмірі 10 млн. дол. і 5 млн. дол., відповідно, але їм не потрібно надавати заставу, якщо вони не проігнорують засідання в суді або не порушать інші умови.

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