Міністр Шотландії з питань дитинства подав у відставку у зв'язку з "неналежною поведінкою"

Міністр Шотландії з питань дитинства і раннього розвитку Мак Макдональд подав у відставку у зв'язку з "неналежною поведінкою". Про це повідомляє Deutsche Welle.

"Деякі мої дії, вчинені в минулому, були сприйняті як неналежні – в моменти, коли я вважав свої дії просто кумедними або намагався бути доброзичливим, іншим моя поведінка могло здатися неприємним і змусити задатися питанням про мої наміри", – сказано в листі Макдональда. У ньому він сповістив першого міністра і лідера Шотландської національної партії Ніколу Стерджен про своє рішення піти у відставку.

Макдональд також вибачився перед усіма, кого міг засмутити своїми діями, і хто вважав його поведінку неприпустимою. "З урахуванням тієї посади, яку я займаю на державній службі, я вважаю для себе недоречним продовжувати виконувати цю роль в шотландському уряді в цей час", – сказано в листі політика.

Він висловив надію, що ні його родина, ні одна з жінок не стануть об'єктами пильної уваги після його відходу з уряду.

Нагадаємо, вчора прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей опублікувала кодекс поведінки для усіх депутатів і партійних чиновників.