Цього року на новорічні та різдвяні свята в українців будуть парні потрійні вихідні. Про це повідомляє "Урядовий кур'єр".

Зазначається, що в цілому відпочинок триватиме на день менше, ніж на зимові свята минулого року.

Передсвяткових робочих днів, укорочених на годину, не передбачено.

"Вихідні на Новий 2018 рік в Україні триватимуть три дні – з 30 грудня (субота) по 1 січня (понеділок) включно. 31 грудня в 2017 році припадає на неділю. 7 січня (Різдво) 2018 року теж припадає на неділю, тому понеділок, 8 січня, буде неробочим днем. Таким чином, вихідними будуть знову три дні поспіль: 6, 7 і 8 січня", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Японії маркетингова фірма Piala Inc дає додаткові вихідні тим, хто не виходить на перекур під час роботи.