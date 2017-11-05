На Полтавщині поліція затримала більше сорока осіб, підозрюваних у рейдерстві

4 листопада від жителів Оржицького району Полтавської області до поліцейського відділку надійшло повідомлення щодо протиправних дій невідомих осіб, які силовими методами намагалися заволодіти активами агрофірми «Оржицька». За інформацією поліції Полтавщини, на місце події виїхало кілька слідчо-оперативних груп, патрульних нарядів та спецпризначенців. Правоохоронці затримали більше сорока осіб. Ініціатори заворушення намагалися втекти на двох легкових автівках, однак теж були затримані в Оржицькому та Лубенському районах.

Про надзвичайну подію повідомив і міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков на своїй сторінці у мережі Facebook: «У вас спокійний суботній вечір? Гарно! А у поліцейських Полтавщини видалася робота. Щойно затримали більше 40 рейдерів на Полтавщині, які намагалися заволодіти активами агропідприємства. Я вже попереджав. Для тих, хто досі не зрозумів. Ми живемо у правовій державі, де всі непорозуміння, у тому числі у господарчих відносинах, вирішуються у суді. Для рейдерів, які це ігнорують, повторюю - буде тільки обличчям у підлогу».

Затримані доставлені до відділку поліції. Приймається рішення про відкриття кримінального провадження.

Богдан Проскуров, Полтава