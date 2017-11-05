НГУ дозволили використовувати поліграф

Національна гвардія України (НГУ) відтепер може законно використовувати поліграф для перевірок достовірності та повноти інформації.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби НГУ.

Зазначається, що відповідний нормативно-правовий акт набув чинності 3 листопада.

"На виконання вимог Концепції розвитку Національної гвардії України до 2020 року, зокрема впровадження сучасного інструментарію в систему професійно-психологічного відбору кандидатів на військову службу, призначення на керівні посади, проведення службових розслідувань та перевірок, з 3 листопада 2017 року офіційно вступив у дію нормативно-правовий акт, який пройшов зовнішнє погодження та державну реєстрацію, обговорення серед професійних спілок", - йдеться в повідомленні.

У Нацгвардії заявили, що в 2017 році отримали шість поліграфів, роботу з якими буде розпочато найближчим часом.

"Завдяки співпраці із Посольством США в Україні, у поточному році отримано 6 сучасних поліграфів та проведену професійну підготовку спеціалістів поліграфів, які найближчим часом розпочнуть їх використання на практиці з метою отримання ймовірної та орієнтувальної інформації, яку іншим шляхом отримати неможливо, для з’ясування ступеня її правдивості та повноти, отримання додаткових відомостей, які можуть використовуватися в службово-бойовій діяльності", - констатували в НГУ.