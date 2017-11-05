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Василь Стус, український поет, перекладач, прозаїк, літературознавець, правозахисник

Під Волновахою затримали пособника бойовиків

5 листопада, 2017 - 16:24
Фото Reuters

Поліцейські на блокпосту під Волновахою затримали мешканця Макіївки, який працював на бойовиків.

Про це повідомляється на сайті поліції Донеччини.

 "54-річний місцевий мешканець Макіївки півроку працював на бойовиків і отримував від них зарплатню. Однак пенсію вирішив оформити від української влади. Під час приїзду до Волновахи за грошовим забезпеченням його було викрито", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, чоловік майже все життя займався приватними перевезеннями людей на власному автомобілі, а в серпні 2014 року вирішив змінити "вид діяльності" та прийшов до військової комендатури терористів. Злочинну владу підтримував, а тому й вирішив додати і свій внесок у зміцнення "порядку" в Макіївці.

Так, за бажання допомагати владі "ДНР" новобранця призначили помічником чергового коменданта. Він заступав на службу у формі, але зброї новачку не довірили. Чоловік розповів, що в приміщенні чергової частини був металевий сейф, в якому знаходились 5 автоматів АК-74. Ключі від сейфа були тільки у старшого зміни, однак їх він нікому не передавав.

В обов’язки помічника чергового входило приймати виклики від мешканців, та спрямовувати патрулі за вказаною адресою. Військові "ДНР", в свою чергу, доставляли «винних» до комендатури. За свою роботу грошей чоловік не отримував, тільки продуктові набори, якими він забезпечував свою сім’ю.

Нагадаємо, що минулої доби бойовики 25 разів порушили перемир’я.

Джерело: День
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