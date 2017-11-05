Під Волновахою затримали пособника бойовиків

Поліцейські на блокпосту під Волновахою затримали мешканця Макіївки, який працював на бойовиків.

Про це повідомляється на сайті поліції Донеччини.

"54-річний місцевий мешканець Макіївки півроку працював на бойовиків і отримував від них зарплатню. Однак пенсію вирішив оформити від української влади. Під час приїзду до Волновахи за грошовим забезпеченням його було викрито", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, чоловік майже все життя займався приватними перевезеннями людей на власному автомобілі, а в серпні 2014 року вирішив змінити "вид діяльності" та прийшов до військової комендатури терористів. Злочинну владу підтримував, а тому й вирішив додати і свій внесок у зміцнення "порядку" в Макіївці.

Так, за бажання допомагати владі "ДНР" новобранця призначили помічником чергового коменданта. Він заступав на службу у формі, але зброї новачку не довірили. Чоловік розповів, що в приміщенні чергової частини був металевий сейф, в якому знаходились 5 автоматів АК-74. Ключі від сейфа були тільки у старшого зміни, однак їх він нікому не передавав.

В обов’язки помічника чергового входило приймати виклики від мешканців, та спрямовувати патрулі за вказаною адресою. Військові "ДНР", в свою чергу, доставляли «винних» до комендатури. За свою роботу грошей чоловік не отримував, тільки продуктові набори, якими він забезпечував свою сім’ю.

Нагадаємо, що минулої доби бойовики 25 разів порушили перемир’я.