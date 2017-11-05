Поліція не допомагала військовим комісаріатам в облаві у Львові, - Князєв

Голова Нацполіції Сергій Князєв заявив, що поліція не допомагала військовим комісаріатам в облаві у Львові. Про він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Нерозумні військкоми пишуть, що начебто з допомогою поліції проводять набір до армії. У Львові піднялася паніка: поліціянти влаштовують облави, забирають хлопців до армії, не дозволяючи навіть філіжанку кави допити", - йдеться у повідомленні.

"А якщо серйозно, подібні заяви - це ворожа провокація. Поліція ніколи не втручається у справи Збройних сил. І тому подібні заяви не відповідають дійсності", - додав Князєв.

Він також написав, що "заяви про нібито примусовий призов" - це провокація, спрямована на дискредитацію правоохоронців.

"Нами розпочато низку спецоперацій. У Києві поліція переведена на посилений режим несення служби. Нам є чим зайнятися", - запевнив Князєв.

Нагадаємо, поліція охорони стане частиною патрульної.