Польща відкрита для з'ясування питань польсько-українських конфліктів, - Ващиковський

Глава МЗС Польщі Вітольд Ващиковський висловив задоволення з приводу того, що в Україні немає антипольських настроїв. Про це він заявив перебуваючи з візитом у Львові, інформує РАР.

"Нас дуже тішить ця заява, що в Україні немає антипольських настроїв, що суспільство є приязним. Ми теж це бачимо",- заявив Ващиковський.

Водночас, він додав, що польська сторона також бачить в Україні "різного роду інциденти та конкретних осіб, які ведуть себе не дуже приязно по відношенню до Польщі".

За його словами, Польща вже багато років "залишається відкритою для з'ясування питань історії, а також нинішніх польсько-українських контактів".

Ващиковський підкреслив, до Польща запропонувала Україні різні канали співпраці, починаючи від польсько-українського форуму співпраці і до пропозиції президента Польщі Анджея Дуди створити процес примирення на базі процесу "Яд Вашем" який реалізовувався в Ізраїлі.

"Ми очікуємо на бажання співпраці з української сторони",- додав Ващиковський.

Коментуючи питання щодо знищення у квітні цього року українського пам'ятника у Грушовичах на півдні Польщі Ващиковський зазначив, що його було збудовано нелегально, без згоди місцевої влади.

"Натомість про всі інші пам'ятники ми, звичайно, можемо вести переговори але згідно з польськими законами. Це місцева влада вирішує про існування чи демонтаж пам'ятників на своїй території",- зазначив глава МЗС РП.

МЗС України в офіційній заяві наголосило, що в Україні немає антипольських настроїв, більшість українців абсолютно позитивно ставляться до Польщі, попри розбіжності в оцінках складного історичного минулого.

"В українському суспільстві є чітке розуміння необхідності подальшого зміцнення співпраці з Польщею як в інтересах двох народів, так і всієї Європи”,- йдеться в повідомленні українського зовнішньополітичного відомства. МЗС також звернуло увагу, що історичні спори слід вирішувати згідно з християнським принципом "Прощаємо і просимо прощення" і без нав’язування своєї точки зору.

Нагадаємо, раніше Ващиковський заявив, що в Україні немає "української кризи", натомість триває російсько-український конфлікт, який розпочала Росія.