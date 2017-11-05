Прем'єр Лівану пішов у відставку через побоювання за своє життя

Прем'єр-міністр Лівану Саад Харірі пішов у відставку, заявивши в телезверненні, що робить це з побоювань за своє життя. Про це повідомляє BBC.

Харірі виступив зі своєю заявою, перебуваючи в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді. За його словами, він відчуває, що проти нього "готується змова".

"Ми живемо в атмосфері, схожій на ту, що передувала загибелі мученика Рафіка Харірі", - сказав він, маючи на увазі батька.

Посадовець звинувачує у можливій загрозі своєму життю підтримуваний Іраном шиїтський рух Хезболла.

Невідомо, чи він має намір повертатися на батьківщину.

За словами Харірі, Іран "сіє страх і руйнування" в сусідніх країнах, в тому числі в Лівані.

Батько політика Рафік Харірі, який також очолював уряд Лівану, загинув у вибуху замінованого автомобіля 14 лютого 2005 року.

Саад Харірі був прем'єром у 2009-2011 роках і знову повернувся на цю посаду в листопаді 2016 року, пообіцявши "нову добу для Лівану" після двох років політичної нестабільності.

Нагадаємо, міністр Шотландії з питань дитинства і раннього розвитку Мак Макдональд подав у відставку у зв'язку з "неналежною поведінкою".