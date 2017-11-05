Пучдемон і його 4 соратники здалися бельгійській поліції

Відсторонений лідер Каталонії Карлес Пучдемон, європейський ордер на арешт якого видала Іспанія, прийшов до бельгійської поліції разом з чотирма соратниками, повідомили бельгійські та іспанські ЗМІ.

Раніше він переїхав до Бельгії і заявляв, що не збирається просити про політичний притулок.

Верховний суд Іспанії 3 листопада видав європейський ордер на арешт відстороненого лідера Каталонії Карлеса Пучдемона і чотирьох екс-міністрів уряду регіону, які виїхали до Бельгії.

В Іспанії суд вже арештував низку колишніх членів регіонального уряду Каталонії за звинуваченням в організації бунту.

Пучдемон і четверо екс-міністрів у четвер не з'явилися на засідання Верховного суду в Мадриді, під час якого групу інших колишніх членів регіонального уряду взяли під варту.

Ще одного колишнього члена уряду Санті Вілу, відпустили під заставу в 50 тисяч євро. Пані Віла подала у відставку ще до проголошення Каталонією незалежності.

Заарештованих міністрів звинувачують у заколоті, підривної діяльності і розтраті державних коштів. У разі визнання їх винними в спробі заколоту їм загрожує до 30 років позбавлення волі.

Регіональний парламент проголосував за проголошення незалежності від Іспанії через тиждень після неконституційного референдуму про незалежність, який організував уряд Каталонії 1 жовтня.

Жодна з країн не визнала незалежність Каталонії, а центральна влада Іспанії застосувала 155-у статтю, яка вводить пряме правління у регіоні.

Нагадаємо, Каталонія за жовтень втратила найбільшу кількість робочих місць з усіх 17 автономних регіонів Іспанії на тлі напруженості ситуації навколо референдуму про незалежність регіону.