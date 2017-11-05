Семерак закликав українців змінити своє ставлення до екології

Міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак взяв участь у висадженні Алеї миру в місті Бахмут Донецької області. Про це у неділю повідомили в Міністерстві екології та природних ресурсів України.

«Сьогодні, 5 листопада, міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак відвідав м. Бахмут Донецької області, де в рамках Всеукраїнської безстрокової екологічної акції «Посади дерево миру» висадив в сквері Дружби Алею миру», - йдеться у повідомленні.

За словами міністра, цьогорічна акція стартувала напередодні Міжнародного дня попередження експлуатації навколишнього середовища під час війни і військових конфліктів, який в світі та Україні відзначатимуть 6 листопада.

«Ми прагнемо привернути увагу суспільства до катастрофічних соціально-екологічних наслідків війни на сході країни, до непоправної шкоди, завданої природним ресурсам України. Українці повинні кардинально змінити своє ставлення до довкілля. Лише це врятує нашу природу і дасть можливість зберегти її для майбутніх поколінь», - наголосив Семерак.

В акції також взяли участь представники Донецької облдержадміністрації, місцеві жителі та представниками релігійних конфесій.

Участь акції разом заклади Алею миру, висадивши ясени та ялівець.

Нинішня акція вже втретє проходитиме по всій території України.

Загалом ця екологічна акція «Посади дерево миру» стартувала в Україні 2016 року за ініціативи Української греко-католицької церкви та була підтримана Мінприроди. В понад 100 містах і селах по всій території України були висаджені 3,5 тисячі фруктових та хвойних Алей миру. До акції також приєдналися національні природні парки та заповідники, місцеві органи влади та представники Української православної церкви Київського патріархату та Духовне управління мусульман України.