Штайнмаєр закликав посилити роль ЄС в Тихоокеанському регіоні

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр вбачає необхідність посилення ролі Євросоюзу в Тихоокеанському регіоні. Про це від заявив у неділю, 5 листопада, перебуваючи з візитом у Новій Зеландії.

"Тут хотілося б, щоб ЄС не зосереджувався лише на собі та активніше опікувався цим регіоном", - цитує Штайнмаєра інформагенція dpa.

Штайнмаєр став першим за 16 років президентом Німеччини, який відвідав Нову Зеландію. Тут завершується восьмиденне турне Штайнмаєра країнами Азійсько-Тихоокеанського регіону - він відвідав також Сінгапур та Австралію.

Австралія та Нова Зеландія історично орієнтуються на економічну співпрацю зі США та Великобританією, яка, утім, виходить з ЄС. Однак політика відмови від міжнародних торговельних договорів та зосередженості на внутрішніх проблемах президента США Дональда Трампа може посилити вплив Китаю в регіоні, вважає Штайнмаєр. І роль Китаю посилюватиметься тим інтенсивніше, "чим більше решта країн будуть самоусуватися". Виступаючи в Австралії на економічному форумі, Штайнмаєр застеріг від зведення нових торговельних бар'єрів.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп розпочав турне Азіатсько-Тихоокеанським регіоном.