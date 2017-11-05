Штучний інтелект вперше створив невеликий мультфільм в 3D (відео)

Штучний інтелект вперше створив невеликий тривимірний мультфільм. Про це повідомляє "Популярна механіка".

"Можна подумати, що номінальний творець цього короткометражного мультфільму Джуліус Хорстуіс довго моделював і малював його. Але ні, сам художник зізнається: "Так вийшло, що я — лінивий мультиплікатор". А тому "Fraktaal" (так називається фільм) створений виключно автоматично згенерованими фрактальными патернами, з допомогою яких і з'явилися ці чужі світи і міста", - зазначається в публікації.

Хорстуіс і раніше використовував фрактали в CG-анімації, але зараз, дивлячись цей мультфільм, досить легко забути, що перед нами результат діяльність математичних алгоритмів, які видавали рандомные дані.

Як пише сам Хорстуис, "за допомогою фракталів я можу створити цілі світи, і мені не потрібно що-небудь малювати або моделювати. Ці форми ховаються в формулах, вони існують у математичній реальності, а мені потрібно лише досліджувати ці світи і змусити їх показати себе".