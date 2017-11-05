Сьогодні рух транспорту по Московському мосту буде обмежено

У неділю, 5 листопада, рух Московським мостом у напрямку Троєщини буде частково обмежено.

Про це повідомляє прес-служба "Київавтодору" на своїй сторінці у Facebook.

"З 09.00 год. до 17.00 год. 05.11.2017 у зв’язку з виконанням робіт з ремонту асфальтобетонного покриття на Московському мосту через р. Дніпро та мосту через р. Десенка буде обмежено рух транспорту у першій смузі руху у напрямку житлового масиву Троєщина", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у столиці збільшать кількість відеокамер, які можуть розпізнавати обличчя, на 10 тисяч.