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Сьогодні рух транспорту по Московському мосту буде обмежено

5 листопада, 2017 - 09:49
Фото Артема СЛІПАЧУКА, "День"

У неділю, 5 листопада, рух Московським мостом у напрямку Троєщини буде частково обмежено.

Про це повідомляє прес-служба "Київавтодору" на своїй сторінці у Facebook.

"З 09.00 год. до 17.00 год. 05.11.2017 у зв’язку з виконанням робіт з ремонту асфальтобетонного покриття на Московському мосту через р. Дніпро та мосту через р. Десенка буде обмежено рух транспорту у першій смузі руху у напрямку житлового масиву Троєщина", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у столиці збільшать кількість відеокамер, які можуть розпізнавати обличчя, на 10 тисяч.

Джерело: День
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