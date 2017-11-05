Суд Брюсселя обирає запобіжний захід Пучдемону

Бельгійський федеральний слідчий суддя обирає запобіжний захід екс-президенту іспанської провінції Каталонія Карлесу Пучдемону та ще чотирьом колишнім членам каталонського уряду.

Судовий розгляд розпочався у другій половині дня неділі після того, як сьогодні зранку Пучдемон та його міністри з’явилися до відділку поліції, повідомляє Укрінформ.

Зокрема, бельгійський слідчій суддя розглядає європейський ордер від уряду Іспанії на арешт та екстрадицію колишнього президента іспанської провінції Каталонія Пучдемона та чотирьох його радників (міністрів).

За бельгійським законодавством, рішення про арешт або звільнення на певних умовах п’ятьох каталонських політиків має бути ухвалене упродовж 24 годин.

Нагадаємо, що Пучдемон і його 4 соратники здалися бельгійській поліції.