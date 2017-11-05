У Бухаресті почалися масові протести через судову реформу

Близько десяти тисяч жителів Бухареста вийшли в неділю ввечері на акцію протесту: маніфестанти вимагають від правлячої коаліції відкликати з парламенту законопроекти про внесення змін в систему правосуддя.

Про це повідомляє Укрінформ.

"Настав час, щоб кожен із нас висловився проти підпорядкування органів правосуддя румунським політикам", - заявили організатори акцій протесту з громадської організації "Корупція вбиває".

Маніфестанти скандували "Геть руки від правосуддя!", "Ми не хочемо жити в країні злодіїв і корупціонерів!", "Ми – представники покоління, яке зобов'язане зупинити правове беззаконня".

Рух автомобільного транспорту в центрі Бухареста повністю зупинено.

Учасники акції протесту в румунській столиці пройдуть маршем до будівлі румунського парламенту.

Як повідомили організатори протестів, аналогічні маніфестації проходять у великих містах країни, таких як Тімішоара, Арад, Ясси, Сібіу, Констанца і Галац.

До акцій протесту приєдналися і прихильники екс-прем'єра Румунії Дачіана Чолоша, який є керівником політичного руху "Румунія – 100".

Відповідно до одного із законопроектів, внесених правлячою коаліцією в парламент, Юридична інспекція, яка раніше підпорядковувалася Вищій Раді магістратури, перейде в підпорядкування Міністерства юстиції. Планується також обговорити і ряд законопроектів про пом'якшення кримінального покарання за корупцію.

Раніше проти пакету законопроектів про внесення змін у систему правосуддя висловилися як представники Вищої Ради магістратури, так і Вища Рада прокурорів.