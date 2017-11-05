У Дніпрі грабіжники поранили 5 поліцейських

У Дніпрі четверо поліцейських у складі слідчо-оперативної групи отримали численні осколкові поранення від вибуху гранати, патрульний поліцейський отримав дотичне поранення руки.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

"Подія сталася в ніч з 4 на 5 листопада у Самарському районі Дніпра. Під час виїзду на виклик "квартирна крадіжка" підозрювані почали чинити опір. Вони застосували 2 гранати, попередньо Ф-1 та РГД-5, і вогнепальну зброю", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок вибуху гранати 4 поліцейських отримали травми різного ступеню тяжкості, ще один правоохоронець отримав дотичне поранення руки.

Як зазначають у поліції, всім постраждалим надана медична допомога. Поліція вживає всі необхідні заходи для встановлення обставин події та затримання зловмисників.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 348 Кримінального кодексу України (посягання на життя працівника правоохоронного органу …).