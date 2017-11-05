У Львові відтворили майже сторічні бої за місто

Сьогодні, 5 листопада, у Львові відсвяткували 99-ту річницю проголошення Західної Української Народної Республіки. З цієї нагоди вулицями міста пройшов марш «Слави Галицької Армії та військ Української Народної Республіки», а також відбулося театралізоване військово-історичне дійство «Бої за столицю – Львів».

Організували це реконструктори із товариства пошуку жертв війни «Пам’ять». Загалом участь у відтворенні цих подій взяло близько 70 реконструкторів не лише зі Львова, а й з інших областей України, які є членами різних клубів історичної реконструкції.

Після маршу, який пролягав основними центральними вулицями Львова на площі Ринок відбулося виголошення акту про проголошення створення ЗУНР. Зразу ж відбувся і перший вуличний бій. Польські війська атакували війська ЗУНР першим бронетанковим автомобілем. Проте зунрівцям не лише вдалося відбити атаку, а ще й захопити бронетехніку.

Подальші події розгорталися в парку «На валах», що перед Львівською ОДА. Тут реконструктори відтворили кілька атак як українських, так і польських військ. Проте в кінцевому результаті українська армія здобула перемогу.

За словами голови товариства «Пам’ять» усі локації були вибрані не випадково. Для реконструкцій були вибрані ті місця, де 99 років тому дійсно відбувалися відтворені реконструкторами події.

Довідка «Дня»

У 1918 році після краху Австро-Угорської імперії до Львова 1 листопада мала приїхати Польська ліквідаційна комісія і перебрати владу у Галичині. Українці вирішили діяти на випередження і у ніч на 1 листопада січові стрільці захопили усі ключові точки у Львові.

Ці події історики назвали «Листопадовим чином» або «Листопадовим зривом» і вони спричинили проголошення ЗУНР, а також стали початком українсько-польської війни і боїв за Львів.

Павло ПАЛАМАРЧУК, Львів, фото