У Москві марш опозиційних сил розігнали із застосуванням сили

Щорічний "Російський марш", який 4 листопада до Дня народної єдності у Москві влаштували націоналісти, розігнали підрозділи "ОМОН" (укр. ЗМОП)

Спецпідрозділ застосував силу до опозиційно налаштованих російських правих, після того як вони намагалися розгорнути не затверджені цензурою банери й почали вигукувати антипрезидентські гасла, повідомляє російська служба ВВС.

Ті, хто прийшов на "Російський марш", зокрема, співали пісню харківських футбольних фанатів про Путіна та висловлювалися проти війни з Україною, уточнюють "Грани.ру".

За даними одного з організаторів акції Івана Білецького, який наразі переховується за кордоном, затримано біля 70 осіб.

У т.ч. жорстоко побито молоду дівчину, котра намагалася не допустити затримання свого хлопця. Від отриманих травм вона знепритомніла, до неї викликали "швидку".

Правозахисний портал "ОВД-Инфо" заявляє про 35 затриманих, серед них - один із заявників акції Костянтин Філін. Із соціальних мереж відомо, що "ОМОН" також схопив відставного полковника російських збройних сил Михайла Шендакова, після того як він виступив з промовою проти Путіна та Медведєва.

Ще до початку акції ФСБ затримала секретаря Партії націоналістів Андрія Петровського, місце перебування якого досі лишається не відомим.

Разом з тим, біля станції метро "Жотвневе поле" на північному заході Москви відбувся офіційно дозволений "Російський марш", організований представниками РПЦ та прокремлівськими організаціями.

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