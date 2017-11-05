5 листопада у Полтаві відбулися відкриті змагання з даунхіллу – швидкісного спуску на велосипедах без ланцюгів. У місті напередодні турніру йшов дощ, тому умови для учасників виявилися більш ніж складними. Та це не завадило спортсменам не лише продемонструвати свою майстерність, а ще й показати нечисленній публіці видовищні спуски. Саме тактика змагань без ланцюгів ускладнює спортсменам долання траси, адже на результат впливає переважно швидкість, з якою стартував велосипедист, та його майстерність.

Детальніше про механізм підкорення шляху розповідає один із сьогоднішніх учасників, киянин Кирило Сіренко: «Мене змагання приваблюють своєю нестандартністю. Швидкісний спуск без ланцюгів – це можливість показати свою техніку, свій професіоналізм, на відміну від подібних змагань, у яких демонструється виключно сила того, настільки вправно ти крутиш педалі. Щоб результат був гідний, потрібно докласти максимум зусиль».

Взяли участь у змаганнях не тільки полтавські велосипедисти, а й гості з інших міст, зокрема Києва та Дніпра. Киянин Олександр Заряда лише два сезони змагається у цій дисципліні, проте вже входить до когорти кращих спортсменів України. Він схвально оцінив полтавську трасу, але був засмучений незначною кількістю учасників.

«Організація змагань у Полтаві завжди на високому рівні. На жаль, багато учасників не приїхали на турнір, мабуть, побоялися несприятливої погоди. Синоптики прогнозували дощ, а «грязьові» гонки мало хто любить. Але незважаючи на прогноз, сьогодні погода видалася чудова, і траса була більш-менш суха. До Полтави завжди приємно приїжджати, тут організатори намагаються постійно модернізувати траси, ускладнювати, робити їх цікавішими», – поділився враженнями Олександр Заряда.

Протягом дня спортсмени змагалися на двох трасах по два спуски на кожній, а переможці були нагороджені призами.

Богдан ПРОСКУРОВ, Полтава, фото автора