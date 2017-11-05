У Саудівській Аравії за корупцію затримали 11 принців

У Саудівській Аравії комітет по протидії корупції затримав чотирьох діючих міністрів, повідомляє телеканал "Аль-Арабія".

Крім того, число затриманих принців, що належать до королівської сім'ї, збільшилося до 11. Також комітет, очолюваний наслідним принцом Мухаммедом бін Салман, відновив розслідування зараження жителів Саудівської Аравії коронавірусом і епідемії близькосхідного респіраторного синдрому (MERS).

Напередодні телеканал повідомив, що в Саудівській Аравії за підозрою в корупції були затримані 10 принців і десятки колишніх міністрів країни.

Нагадаємо, раніше Україна та Саудівська Аравія домовилися про спрощення візового режиму та процедури хаджу (паломництва) до святих міст ісламу в Королівстві Саудівська Аравія.