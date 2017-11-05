У Саудівській Аравії затримали племінника короля та брата Усами бен Ладена

У Саудівській Аравії затримали голову будівельної групи Binladin Бакр бен Ладен - брат убитого "терориста №1" Усами бен Ладена.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на представників саудівської влади.

У цій же справі був затриманий власник інвестиційної компанії Kingdom Holding і племінник короля Саудівської Аравії, мільярдер аль-Валід ібн Талал.

Також під варту був поміщений колишній міністр фінансів королівства Ібрагим аль-Ассаф.

Нагадаємо, що в Ємені внаслідок вибуху загинули 15 людей.