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Василь Стус, український поет, перекладач, прозаїк, літературознавець, правозахисник

У Саудівській Аравії затримали племінника короля та брата Усами бен Ладена

5 листопада, 2017 - 20:18
Фото Reuters

У Саудівській Аравії затримали голову будівельної групи Binladin Бакр бен Ладен - брат убитого "терориста №1" Усами бен Ладена.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на представників саудівської влади.

У цій же справі був затриманий власник інвестиційної компанії Kingdom Holding і племінник короля Саудівської Аравії, мільярдер аль-Валід ібн Талал.

Також під варту був поміщений колишній міністр фінансів королівства Ібрагим аль-Ассаф.

Нагадаємо, що в Ємені внаслідок вибуху загинули 15 людей.

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