У Саудівській Аравії затримали племінника короля та брата Усами бен Ладена

5 листопада, 2017 - 20:18
У Саудівській Аравії затримали голову будівельної групи Binladin Бакр бен Ладен - брат убитого "терориста №1" Усами бен Ладена.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на представників саудівської влади.
У цій же справі був затриманий власник інвестиційної компанії Kingdom Holding і племінник короля Саудівської Аравії, мільярдер аль-Валід ібн Талал.
Також під варту був поміщений колишній міністр фінансів королівства Ібрагим аль-Ассаф.
Нагадаємо, що в Ємені внаслідок вибуху загинули 15 людей.