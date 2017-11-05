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Василь Стус, український поет, перекладач, прозаїк, літературознавець, правозахисник

У семи містах РФ затримали більше 300 людей

5 листопада, 2017 - 17:56
Фото Reuters

За останніми даними, протягом дня в семи російських містах затримали щонайменше 310 людей, які нібито вийшли на "несанкціонований мітинг".

Про це повідомляє Еспресо.

Затримання відбувалися у Москві, Санкт-Петербурзі, Саратові, Краснодарі, Красноярську, Пермі і Ростові-на-Дону.

Найбільше затриманих в Москві, щонайменше 212 осіб.

У прес-службі московського управління МВС повідомили агентству "Інтерфакс", що в російській столиці затримано 263 особи.

Причина затримання - порушення громадського порядку.

Нагадаємо, що у Москві марш опозиційних сил розігнали із застосуванням сили.

Джерело: Еспресо
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