У семи містах РФ затримали більше 300 людей

5 листопада, 2017 - 17:56
За останніми даними, протягом дня в семи російських містах затримали щонайменше 310 людей, які нібито вийшли на "несанкціонований мітинг".
Про це повідомляє Еспресо.
Затримання відбувалися у Москві, Санкт-Петербурзі, Саратові, Краснодарі, Красноярську, Пермі і Ростові-на-Дону.
Найбільше затриманих в Москві, щонайменше 212 осіб.
У прес-службі московського управління МВС повідомили агентству "Інтерфакс", що в російській столиці затримано 263 особи.
Причина затримання - порушення громадського порядку.
Нагадаємо, що у Москві марш опозиційних сил розігнали із застосуванням сили.
Джерело: Еспресо