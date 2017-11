У Техасі чоловік відкрив вогонь у церкві, щонайменше 27 загиблих

Щонайменше 27 людей загинули після того, як чоловік відкрив вогонь у техаській церкві у США під час недільної служби.

Про це повідомляє BBC.

Напад відбувся в Першій баптистській церкві в Сазерленд Спрингс у окрузі Вілсон.

"Поліцейський комісар на місці події підтвердив, що принаймні 27 людей загинули. Кілька інших людей, як повідомляється, отримали травми", - пише видання.

Правоохоронці також зазначають, що нападника після стрілянини убили.

Для транспортування поранених прилетіли кілька вертольотів.

"Ми молимося з усіма, хто постраждав від цього злого вчинку. Ми вдячні правоохоронцям за їхні дії", - сказав губернатор Техасу Грег Абботт.

Він також зазначив, що найближчим часом Департамент громадської безпеки Техасу дасть додаткову інформацію.

FBI just arrived on the scene. The scene is getting pushed back. pic.twitter.com/vyIyNPZHou