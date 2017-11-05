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Василь Стус, український поет, перекладач, прозаїк, літературознавець, правозахисник

Українка номінована на звання кращої легкоатлетки місяця у Європі

5 листопада, 2017 - 18:19
Фото з Facebook European Athletics

Українка Наталія Легонькова стала претенденткою на звання найкращої легкоатлетки жовтня в Європі, повідомляє ФЛАУ.

У жовтні Легонькова перемогла на марафоні у Дубліні з особистим рекордом – 2:28,58 год.

За такий результат вона потрапила до числа номінанток на престижну нагороду за підсумками жовтня.

Проголосувати за Легонькову можна, поставивши «лайк» під її фото на сторінці ЕА у Facebook і/або зробивши репост. Також робіть ретвітт у Twitter ЕА. На результати впливають голоси в обох соціальних мережах.

Голосування триває до 7 листопада (12:00 СЕТ).

Джерело: День
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