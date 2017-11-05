Українські військові беруть участь у навчаннях "Кленова арка-2017"

У Польщі в неділю, 5 листопада, стартували багатонаціональні військові навчання "Кленова арка-2017", в яких беруть участь українські військові.

Про це повідомляє прес-служба Міноборони.

Загалом, у військових маневрах беруть участь близько 460 військовослужбовців.

"В Республіці Польща, на базі Навчального центру Сухопутних військ "Демба", з участю понад 460 військовослужбовців Збройних Сил України, Канади, Польщі та Литви відбулася урочиста церемонія відкриття багатонаціональних командно-штабних навчань "Кленова арка - 2017", - йдеться в повідомленні.

Українські збройні сили в навчаннях "Кленова арка-2017" представляють 80 і 95 окремі десантно-штурмові бригади, а також командування високомобільних десантних військ ЗСУ.

Навчання триватимуть до 16 листопада.

Нагадаємо, що за день бойовики 9 разів обстріляли позиції сил АТО.