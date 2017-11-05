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Василь Стус, український поет, перекладач, прозаїк, літературознавець, правозахисник

Влада Афганістану тимчасово заблокувала Telegram і WhatsApp

5 листопада, 2017 - 12:41
Фото Reuters

В Афганістані влади тимчасово заблокували месенджери Telegram і WhatsApp. Про це 3 листопада повідомила прес-служба міністерства комунікацій та інформаційних технологій країни в Facebook.

Повідомляється, що громадяни країни скаржилися на проблеми в роботі месенджерів, тому їх тимчасово заблокували для вирішення технічних проблем і "поліпшення їх роботи".

Окремо у прес-службі підкреслили, що блокування не пов'язана зі свободою слова і заявили про прихильність "свободі вираження думок і цивільних прав людей".

Нагадаємо, раніше у боях із ісламістами на півночі та півдні Афганістану загинуло 19 поліцейських.

Джерело: 112 Україна
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