Японська осінь у Дніпрі

Так називається проект, організований за підтримки посольства Японії в Україні, Українсько-Японського Центру НТУУ «КПІ», а також програми міського голови Бориса Філатова «Культурна столиця». В рамках цього заходу у Дніпропетровській академії музики ім. М. Глінки відбувся концерт японського піаніста-віртуоза Темпея Накамура.

«Темпей Накамура був у нашому місті минулого року в рамках подібних заходів. Він дуже популярний у Дніпрі. Ми вдячні за можливість для мешканців міста відвідати такий концерт абсолютно безкоштовно. Це – ще один етап ознайомлення наших містян з японською культурою», зазначив начальник управління культури департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради Євген Хорошилов.

На концерт завітали понад 400 дніпрян. Переважно – музиканти, а також люди, які захоплюються японською культурою. Перед виступом піаніст привітався з глядачами та зізнався, що дуже любить Україну. Одна з гостей заходу – студентка Марія. Дівчина вчиться на японській філології четвертий рік і рада відвідати концерт: «Сьогодні лунає прекрасна музика. Загалом – це чудовий фестиваль. Такі заходи треба організовувати частіше. Я дуже рада, що є щось японське у Дніпрі. Також хочу сходити на оперу, яка буде в неділю», – сказала вона. Як відомо, Темпей Накамура – всесвітньо відомий піаніст. Він почав грати на фортепіано у 5 років, а вже у 17 знав, що це – справа його життя. За творчу кар’єру він випустив декілька альбомів, які принесли йому популярність. В Україну піаніст вперше завітав 2014 року. Відтоді він виступає у нашій країні щороку.

«Японьська осінь у Дніпрі» триватиме з 25 жовтня по 12 листопада. В рамках фестивалю 5 листопада у Дніпропетровському академічному театрі опери та балету відбудеться концерт всесвітньо відомої японської оперної групи «Нобарадза» на чолі зі співачкою Кадзуко Камія. А 12 листопада у Дніпропетровському академічному обласному українському молодіжному театрі дніпряни зможуть побачити виступ традиційного японського лялькового театру «Нінґьо Дзьорурі», який належить до нематеріальної культурної спадщини Японії та ЮНЕСКО. Варто нагадати, що указом Президента України 2017-й рік оголошено «Роком Японії в Україні».

Вадим РИЖКОВ, «День», Дніпро