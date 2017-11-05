За день бойовики 9 разів обстріляли позиції сил АТО

З початку доби бойовики обстрілювали українські позиції в районі АТО на всіх ділянках фронту, задіявши крупнокаліберну артилерію і РСЗВ.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру АТО.

На маріупольському напрямку терористи використовували міномети біля Водяного і Талаківки, а на луганському напрямку було неспокійно у Луганського, Кримського та Нижнетеплого.

На донецькому напрямку українські позиції були обстріляні з реактивних систем залпового вогню.

"Недалеко від Донецька, близько 15 годин проросійські найманці випустили не менш 10 снарядів з реактивною пускової установки в районі Опитного. А за нашим опорним пунктам у Авдіївки і Пісків загарбники били з 120-міліметрових мінометів", - йдеться в повідомленні.

В результаті бойових дій поранення дістали двоє українських військових. Всього терористи дев'ять разів порушили режим припинення вогню.